Tui Group cresce: 22 nuovi hotel Tui Blue nel 2024

12:57

Sono 22 in 13 Paesi del mondo le nuove aperture previste da Tui Group, che recentemente ha firmato altri 13 nuovi accordi di management e franchising.

Dopo le cinque inaugurazioni dell’estate 2023 il marchio Tui Blue si espanderà per la prima volta anche a Bali e in Gambia e rafforzerà la propria presenza in Vietnam.



Intanto sono già sette le aperture previste per il 2024 in Cina, Cambogia, Vietnam e Gambia. La coppia cinese comprenderà il Tui Blue Wusongkou Cruise Port da 83 camere appena fuori Shanghai e il Tui Blue Taicang da 132 camere a Jiangsu. La spinta vietnamita, aggiunge TopHotelNews, arriverà sotto forma del Tui Blue Nha Tang, che porterà 316 camere nuove nella città meridionale del Paese e si aggiungerà al Tui Blue Tuy Hoya, in apertura con 80 camere appena più a Nord.



Nella vicina Cambogia il marchio accoglierà un’altra struttura da 80 camere, il Tui Blue Stardream Lake, nella penisola di Botum Sakor, sulla costa occidentale del Paese.



Dall'Africa all'Europa

In Africa, invece, i debutti in Gambia del 2024 comprendono il Tui Blue Kotu Point da 84 camere e il Tui Blue Tamala da 140, entrambi vicino a Serrekunda, sulla costa atlantica.



Dal 2025 il brand si espanderà ulteriormente; le aggiunte europee saranno il Tui Blue Puerto Banus da 322 camere a Marbella, in Spagna, e il Tui Blue Reutte da 105 sistemazioni nell'Austria occidentale.



In Asia sono previste altre quattro new entry in Cina: Il Tui Blue Shushan Suzhou, che porterà 100 camere nella città orientale del Paese; il vicino Tui Blue Fuyang da 200 camere; il Tui Blue Qingchengshan da 150 camere vicino alla sacra montagna del Sichuan e il Tui Blue Clearwater Bay sull'isola meridionale di Hainan.



Nel Sud-Est asiatico, invece, il debutto balinese del marchio sarà il Tui Blue Berawa Beach da 108 camere, nella parte meridionale dell’isola indonesiana. Previste, tra le altre, anche due strutture nuove alle Maldive: il TuiI Blue Huivani da 300 camere e il Tui Blue Lonudhua da 60.



Le anticipazioni del 2025

In futuro Tui Blue amplierà il suo portafoglio anche in Africa, dove il Senegal accoglierà il Tui Blue Jalaw Beach da 224 camere nel secondo trimestre del 2025, mentre la presenza in Turchia sarà rafforzata dal Tui Blue Faralya da 156 camere, nel Sud-Ovest del Paese. Infine ai Caraibi il Tui Blue Curaçao da 350 camere sarà aperto nel 2025.