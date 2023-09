AC Hotel by Marriott apre una struttura in Croazia

11:22

AC Hotels by Marriott apre in Croazia con l'inaugurazione di AC Hotel by Marriott Split. Situato ai piani alti della Westgate Tower, alta 135 metri e con una vista spettacolare sul Mare Adriatico e sul paesaggio di Spalato, il nuovo hotel offrirà a tutti gli ospiti l'esperienza ‘The Perfectly Precise Hotel’.

Progettato dall’architetto Otto Barić e dallo studio di interior designer Atellior Studio, con sede in Croazia, AC Hotel by Marriott Split offre 214 camere caratterizzate da un design contemporaneo e minimalista.

La struttura è attraversata da un antico acquedotto romano, che rappresenta un contrasto tra il passato e il presente.



L'hotel dispone di due ristoranti e bar, Laureto Restaurant, che serve piatti della cucina mediterranea, e Cumano Bar, che offre il caratteristico AC Gin & Tonic e cocktail creativi. Altri servizi includono AC Lounge, una palestra e la 178 SPA con piscina coperta, sauna e bagno turco.