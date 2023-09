08:03

"Una querelle che non accenna a placarsi e che, anzi, trova nell’ultima bozza del ddl nuovi focolai di discordia di cui alimentarsi. Il settore degli affitti brevi non trova pace e, mentre a New York è già entrata in vigore la legge che vieta l’affitto di interi appartamenti per meno di 30 giorni, in Italia arriva sul tavolo delle parti in causa una proposta normativa per certi versi più restrittiva di quella precedente.

Almeno così la pensa Aigab - Associazione italiana gestori affitti brevi -, il cui presidente Marco Celani non usa mezzi termini nel giudicare il nuovo ddl: “La nostra opinione - sottolinea - è che siamo in presenza di un testo peggiorativo rispetto alla prima bozza messa a punto dal Ministero del Turismo”. Di fatto, aggiunge, sono state accolte richieste del mondo alberghiero “volte a introdurre limitazioni attraverso complessi adempimenti”... (continua a leggere sulla digital edition di TTG Magazine)