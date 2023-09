Viva Resort by Wyndham vara la formula ‘Stay 1 Play 2’

08:46

Due resort al prezzo di uno. Si chiama formula ‘Stay 1 Play 2’ l’iniziativa messa in campo da Viva Resort by Wyndham per sei delle proprie strutture, quattro in Repubblica Dominicana e due in Riviera Maya. La promozione prevede per i clienti la possibilità di potere usufruire dei servizi di un secondo resort oltre a quello in cui si è prenotato il soggiorno.

Per quanto riguarda il Messico, ad esempio, chi sceglie per la vacanza il Viva Azteca potrà accedere vicino Viva Maya dove sarà possibile l’accesso a ristoranti tematici, bar, piscine oltre alla possibilità di assistere agli show.



Le altre due accoppiate riguardano invece il Viva Dominicus Palace e il Viva Dominicus Beach, collegati da un camminamento interno, e il Viva Heavens con il Viva Tangerine.