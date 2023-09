Forte Village ha una nuova group Mice sales director: Marta De Petris

14:22

Consolidare il posizionamento a livello Mice e corporate di Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio. Questa la mission di Marta De Petris, la nuova group Mice sales director delle tre strutture.

Con oltre 15 anni di esperienza nel campo dell’hôtellerie, maturata principalmente nell’ambito del segmento Mice e nel sales & marketing, De Petris vanta recenti collaborazioni con l’Excelsior Hotel Gallia Milano, dove ha ricoperto l’incarico di sales account director. Suo scopo sarà valorizzare l’offerta Mice del Forte Village partendo dalla location d’eccezione nella costa meridionale sarda, per passare all’ampia capacità ricettiva con la possibilità di poter prenotare uno degli 8 hotel in esclusiva, la ricca offerta di ristoranti e terrazze panoramiche con vista sul mare, le innumerevoli facilities dedicate alle attività di gruppo, sportive e leisure, e i vasti e numerosi spazi meeting.



Anche Palazzo Doglio, nel centro di Cagliari, è riuscito in pochi anni ad affermarsi come punto di riferimento per svariate tipologie di evento aziendale, con un’offerta di spazi - come il Teatro capace di ospitare fino al 1000 persone, la Corte e il nuovo Giardino d’Inverno - che non trova eguali in città.