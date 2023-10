Hotel: crescono le prenotazioni online intermediate

08:47

Un tesoro da 153 milioni di notti. Questo il volume delle prenotazioni effettuate online in tutta l'Ue nel secondo trimestre del 2023 tramite Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor. A calcolarlo è Eurostat, che stima anche un incremento del 15,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le prenotazioni tramite piattaforma proseguono così la loro corsa, superando nettamente il livelli pre-pandemia come riporta repubblica.it: solo ad aprile le notti trascorse fuori casa e prenotate tramite i servizi elencati sono state 46,7 milioni, con un incremento del 19,5% rispetto allo scorso anno. a maggio l'aumento è salito al 22,6% (47,6 milioni di pernottamenti) mentre a giugno si è fermato al +8,4% (58,7 milioni di pernottamenti).



Nella prima metà dell'anno le notti trascorse in sistemazioni in affitto a breve termine nell'Ue e prenotati tramite piattaforme sono state 237 milioni.