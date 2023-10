Hard Rock Cafe a misura di Gen Z

21:00

Hard Rock Cafe torna a TTG Travel Experience. I cafe di Roma, Firenze e Venezia in sinergia con tutte le sedi europee di Hard Rock Cafe porteranno alla manifestazione b2b - in scena nel quartiere fieristico di Rimini dall’11 al 13 ottobre - le proposte di intrattenimento e i menù dei cafe d’Europa.

Un’offerta pensata per rispondere alle esigenze di tutte le fasce di età e in particolare della Generazione Z e dei giovani gruppi di studenti in visita nelle città e capitali europee, con una proposta food di qualità e attenta alla sostenibilità con materie prime selezionate e prodotte in casa, emozioni, buona musica, entusiasmo e massima attenzione al turista.