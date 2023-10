12:46

"L’unione fa la forza. Il detto è antico, ma trova la sua ragion d’essere proprio oggi, in quest’epoca in cui le modalità di fruizione dell’ospitalità alberghiera stanno subendo una radicale metamorfosi. Un momento storico in cui, per gli imprenditori dell’hospitality, sapersi adattare al cambiamento è diventato vitale per la sopravvivenza. E qui, appunto, entra in gioco la forza di un network grande come BWH Hotels, con le sue 170 strutture sparse in tutta la Penisola e uno staff di un’ottantina di dipendenti a disposizione dei player della ricettività. “Durante la pandemia non siamo stati mai fermi, abbiamo studiato l’evoluzione della domanda - spiega la ceo di BWH Hotels Italia, Sara Digiesi - e, una volta finita l’emergenza, abbiamo intercettato i nuovi bisogni della clientela e abbiamo accompagnato gli alberghi nel cambiamento...”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)