Place of Charme, immagine rinnovata e italiana

09:21

Autenticità, territorialità, enogastronomia, tecnologia e innovazione. Place of Charme consolida un anno di crescita con un rebranding che valorizza i values aziendali.

Pubblicità

Brand toscano presente a Firenze, Siena e nella Tuscany countryside, dal 2018 gestisce 7 alberghi e resort 4 stelle, oltre ad appartamenti, con la dinamicità e la freschezza di un gruppo giovane, forte dell’expertise ventennale del Gruppo So.Ges.



A raccontarlo è Andrea Galardi, founder e ceo del brand. “Ci presentiamo con un’immagine non nuova, ma rinnovata e confermata, con l’obiettivo di crescere e dar voce all’italianità – spiega -. Ad attrarre i turisti, per l’80% stranieri, di matrice anglofona, è infatti la proposta genuina che si declina in scoperta del territorio, con attività come il forest bathing e dei prodotti eccellenti, come olio e miele, ma si traduce anche nell’incontro con gli artigiani e nell’impegno concreto in tema di sostenibilità reale”.