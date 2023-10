Geco Vacation Rentals raddoppia ville, masserie e fattorie

08:47

“Siamo cresciuti e stiamo crescendo. Nel portfolio di Geco Vacation Rentals le ville sono passate da 300 a 600 e la nostra piattaforma distribuisce il prodotto su oltre 50 portali con circa 110 agenzie e tour operator che vi possono accedere, vedere le disponibilità e dare risposte in tempo reale ai clienti”.

Marco Fabbroni, amministratore delegato di Geco Consulenze Alberghiere, si dice soddisfatto delle performance dell’ultimo anno.



“C’è stato un incremento di fatturato del 40% rispetto al 2022. Paradossalmente la pandemia ha dato una spinta al settore. Le ville, le masserie, le fattorie consentono di vivere le vacanze in socialità, sono perfette per famiglie numerose e soprattutto gruppi di amici, sono una soluzione personalizzabile che viene scelta sempre di più da italiani e non. Per questo abbiamo anche aumentato l’organico aziendale destinato all’acquisizione del prodotto”. M.T.