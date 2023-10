08:32

Entro il 2024 il Mondello Palace Hotel, chiuso per la pandemia e mai riaperto, rialzerà il sipario dopo un importante intervento di restyling che lo trasformerà nel primo Mövenpick italiano.



“La Sicilia - ha spiegato Martin Sapori (nella foto), vp sales Europe e North Africa di Accor - è oggi una destinazione chiave per il turismo nazionale e internazionale e, dunque, non stupisce che abbiamo scelto proprio questa regione per portare in Italia il nostro brand di fascia premium. Parliamo di una costruzione direttamente sulla spiaggia di Mondello orientata fortemente sul segmento leisure ma che, essendo dotata di sale riunioni e spazi per il congressuale, sarà perfetta anche per il business travel e l’incentive”.



Ma quella di Palermo non sarà l’unica new entry programmata per il prossimo anno. “Stiamo per inaugurare a Sondrio una struttura del nuovo marchio Handwritten e poi - ha proseguito il manager - abbiamo un altro brand che sbarca in Italia, il Tribe, che aprirà entro la fine del 2023 vicino Malpensa”.



Stagione oltre le attese, intanto, per Palazzo Tirso, hotel della collezione MGallery inaugurato a Cagliari lo scorso maggio dopo un meticoloso lavoro di riqualificazione. “La struttura ha performato benissimo, realizzando volumi interessanti sia in ambito leisure che sportivo”. A.D.A.