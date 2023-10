Apulia Hotel Grop amplia il portfolio con l'AH Premium Isola di Pazze

10:08

Apulia Hotel Group si concentra sul segmento Premium. Dopo l’esperienza vincente a Baia dei Faraglioni nel Gargano e la prossima apertura del Resort Le Vigne al Castello ai piedi dei Castel del Monte, il Gruppo guidato da Antonio Vivo e Gaetano Colavita ha acquisito la gestione di una nuova struttura in Salento, l'AH Premium Isola di Pazze.

Colavita, ceo di Apulia Hotel Group, ha commentato: “Con questa novità, il gruppo metterà a disposizione quasi 200 camere totali in un segmento dove la richiesta aumenta costantemente. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo”.



La struttura salentina, direttamente sul mare, offre 80 camere quasi tutte vista mare e diversi servizi dedicati a un segmento di domanda di fascia alta. Tra gli altri servizi offerti, un centro con Spa&Beauty, un lido esclusivo, due ristoranti gourmet panoramici, due piscine e un’area fitness.



Domenico Gadaleta, direttore generale di Apulia Hotel Group, parla di un “importante passo avanti del gruppo nel mercato deluxe. Ampliamo così la scelta di destinazioni per i nostri clienti che già apprezzano moltissimo i servizi offerti e il livello di qualità proposto. Il Salento, per noi, è una scommessa che siamo sicuri di vincere. Forti di una grande esperienza e di un sistema collaudato come catena alberghiera, possiamo puntare a raggiungere ulteriori ottimi risultati. Abbiamo lavorato molto per acquisire una nuova struttura che potesse rispettare i nostri nuovi parametri di offerta alberghiera".



Sul futuro del gruppo Antonio Vivo, ceo e direttore sviluppo, afferma: "Ulteriori acquisizioni sono in fase di conclusione sia nel segmento AH Premium sia per quanto riguarda l’offerta villaggistica. La nostra strategia è ben definita e anche il 2024 sarà un anno pieno di sorprese”.



Marcello Melica, direttore commerciale, chiude: "Da buon salentino ho sempre creduto fortemente nella possibilità, per questo territorio, di puntare in alto con un segmento premium. Raccogliamo questa sfida e ci proiettiamo verso un futuro che ci renda protagonisti in questo settore".