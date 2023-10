A ogni hotel il suo sito: RoomRaccoon propone il Website Builder

08:47

RoomRaccoon continua il suo impegno nei confronti del mondo dell’hospitality lanciando il Website Builder, una soluzione di disegno e sviluppo web che permette agli albergatori indipendenti di migliorare la loro visibilità online e aumentare le prenotazioni dirette.

La soluzione all-in-one fornita dal gestionale alberghiero è semplice e consente di creare siti web unici, in grado di convertire i visitatori in ospiti reali. Gli imprenditori possono scegliere tra una gamma di template professionalmente disegnati e di facile personalizzazione, per mettere in risalto il branding di ogni hotel.



“Man mano che l’orizzonte digitale continua ad allargarsi - commenta Tymen van Dyl, fondatore e ceo di RoomRaccoon - gli hotel indipendenti sviluppano una sempre più crescente necessità di affermarsi online. Un sito web funzionale e ben presentato è uno strumento imprescindibile se si punta ad attrarre e preservare gli ospiti”.



Il Website Builder di RoomRaccoon ottimizza i siti web, adattandoli automaticamente a tutti i dispositivi mobili, e il fatto che sia integrato con il booking engine di RoomRaccoon consente di ricevere prenotazioni dirette, diminuendo di conseguenza la necessità di affidarsi a piattaforme terze. È inoltre possibile monitorare il traffico di utenti e le interazioni attraverso l’integrazione di strumenti come Google Analytics, Hotjar, Hubspot e The Hotels Network.