Hilton, l’espansione polacca: il brand Canopy debutta a Varsavia

09:21

Un investimento di circa 30 milioni di euro e un programma di lavori della durata di due anni. Hilton Worlwide fa debuttare in Polonia il marchio lifestyle Canopy by Hilton con una struttura a Varsavia, che aprirà nel secondo trimestre del 2025 sotto la gestione di TFG Hotels.

L’hotel è ideato come struttura flessibile, in grado di ospitare sia clienti leisure che business grazie ad ampi spazi per riunioni ed eventi, oltre all’hub dell’hotel, Canopy Central, che offre aree ideali sia per il relax, sia per il lavoro e la socializzazione.



Le camere, dall’arredamento sofisticato, saranno dotate del classico letto a baldacchino Canopy by Hilton e tra i plus dell’hotel ci sarà l’ampia terrazza sul tetto, con vista su Varsavia e un bar ristorante.



Cinque hotel in un anno

“Con l'apertura di cinque nuovi hotel solo nell'ultimo anno - sottolinea Patrick Fitzgibbon, vicepresidente senior per lo sviluppo Europa, Medio Oriente e Africa di Hilton - la crescita di Hilton in Polonia continua a ritmo sostenuto e destinazioni come Cracovia, Varsavia e Breslavia presentano nuove opportunità per i nostri marchi di livello mondiale”.



Canopy by Hilton Varsavia entrerà a far parte del portafoglio di 29 strutture polacche appartenenti ai brand Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn e Hampton by Hilton. Tra le prossime aperture in Polonia, scrive TopHotelNews, l'Hilton Garden Inn Radom, che combina due edifici storici con un'estensione moderna per creare un hotel da 115 camere che aprirà appena a Sud di Varsavia. Due Hampton by Hilton saranno poi inaugurati nel Nord-Ovest del Paese, col nome di Hampton by Hilton Szczecin East da 103 camere, in arrivo nel secondo trimestre del 2024, e Hampton by Hilton Tarnowo Podgorne, una struttura da 135 camere che aprirà nel primo trimestre del 2025.