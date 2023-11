Hyatt, nel terzo trimestre decollano gli utili

09:45

Hyatt ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre 2023, mettendo a fuoco un trend incoraggiante in termini di crescita.

Il colosso alberghiero, come riporta Travelpulse, ha raggiunto un utile netto di 68 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 28 milioni di dollari del terzo trimestre 2022. L’utile netto rettificato è stato pari a 75 milioni di dollari contro i 72 milioni di dollari nel medesimo periodo dell’ scorso anno.



Hyatt ha raggiunto un nuovo record sul fronte delle entrate totali da gestione, franchising e licenze, pari a 250 milioni di dollari e ha affermato che la pipeline in espansione ha sfiorato il nuovo tetto totale di 123mila camere.

Inoltre, nel trimestre il RevPAR è aumentato dell’8,9% rispetto al 2022.



"Abbiamo messo a segno un trimestre straordinario, in gran parte trainato dal nostro core business. La performance del terzo trimestre ha contribuito a un miglioramento del 25% dei ricavi totali registrati nei primi nove mesi dell'anno rispetto al 2022 - ha affermato Mark Hoplamazian, presidente e amministratore delegato di Hyatt -. Ci aspettiamo che la forte crescita dei ricavi prosegua. Dal canto nostro, continuiamo a portare avanti con successo una strategia di trasformazione e crescita basata sullo sviluppo degli asset alberghieri”.