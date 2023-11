La Turchia verso la sostenibilità: oltre un milione i posti letto certificati

10:29

Più di 7mila 500 hotel, con un milione 44 mila posti letto, hanno ottenuto i certificati di turismo sostenibile nell'ambito del Programma nazionale di sostenibilità turistica della Turchia. Il processo di certificazione è parte integrante del programma turco, sviluppato in collaborazione con il Global Sustainable Tourism Council, con cui la Turchia è stata il primo Paese al mondo a firmare un accordo a livello governativo.

In occasione del primo giorno del Wtm di Londra, Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo, ha dichiarato: "Gli arrivi complessivi di visitatori in Turchia da gennaio a settembre 2023 sono stati 45 milioni 230mila, con un aumento del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il Regno Unito è uno dei nostri principali mercati di riferimento".



Da gennaio a settembre 2023 "sono stati registrati oltre 3 milioni 157 mila arrivi di visitatori britannici, con un aumento del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Se da un lato ci concentriamo molto sulla crescita della nostra industria turistica, dall'altro siamo altrettanto determinati a preservare le risorse del nostro Paese per le generazioni future. Siamo felici di annunciare che il nostro Programma nazionale per il turismo sostenibile è sulla buona strada per compiere progressi rapidi verso i suoi obiettivi. Oltre 45 milioni di persone hanno visitato la Turchia nei primi nove mesi del 2023. Con oltre un milione di letti in hotel nelle nostre più grandi regioni turistiche ora verificati e certificati in modo sostenibile, un numero crescente di visitatori internazionali ha soggiornato in queste strutture ricettive".