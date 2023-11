Monrif apre a Bologna l’Hotel Brun

19:30

Monrif Hotels punta una bandierina su Bologna. Il Gruppo annuncia l’apertura del nuovo Hotel Brun, struttura situata nel centro storico del capoluogo dell’Emilia Romagna e nata dalla ristrutturazione dello storico Hotel Novecento.



“Il progetto Hotel Brun conferma gli obiettivi di sviluppo di Ega che ci vedono impegnati nell’implementazione di strutture perfettamente integrate nel contesto in cui sorgono e che, allo stesso tempo, ne sono principale punto di riferimento - dichiara Nicola Foschini, Direttore Sviluppo e Operazioni di E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi - Applichiamo un modello gestionale che crea valore per tutti gli stakeholder, offrendo un’ospitalità che mette al centro la felicità del cliente e dei collaboratori. La nostra metodologia ci ha permesso di confermare obiettivi di crescita sia quantitativi, con un incremento del tasso di occupazione nell’ultimo anno del 18,5 per cento e con un passaggio dal terzo al primo posto vs il competitive-set (fonte STR). I principali indicatori - continua - confermano il nostro trend positivo per il 2023: ADR +23%, Ebitda +24,4% vs l'anno scorso. A livello qualitativo abbiamo riscontrato anche un incremento del Reputation Performance Score (RPS), da 80 del 2022 a 83,43 (fonte Trust You), mentre sul fronte della Corporate Social Responsibility abbiamo attivato una collaborazione con l’associazione AGPD per l'inserimento di personale differentemente abile con contratto a tempo indeterminato”.



L’hotel si sviluppa su quattro livelli. Il piano terra ospita la hall e lo spazio dedicato alle prime colazioni e al bar mentre ai piani superiori si collocano le diverse tipologie di camere: 22 unità, di cui 6 Singole Deluxe, 9 Doppie Matrimoniali Deluxe, 3 Junior Suite con salotto e doppio bagno, 4 Attic Junior Suite all’ultimo piano. Tutte le camere offrono la Superior Sleeping Experience by Monrif.

Pubblicità

L’Hotel Brun è stato realizzato per un viaggiatore contemporaneo in cerca di un connubio tra elementi di cultura locale e uno stile di vita internazionale.



Il nome è un tributo allo storico Grand Hotel Brun considerato il più prestigioso albergo di Bologna fino alla sua chiusura dopo la Seconda Guerra Mondiale.