Starhotels: “Oltre la metà di chi viaggia per lavoro è donna”

di Amina D'Addario

10:40

Le donne che viaggiano per lavoro sono una realtà consolidata. Ma quanto è in grado il settore alberghiero di soddisfare i bisogni di questo target? A puntare l’attenzione sul cambio di prospettiva è stato Diego Rumazza, global director of sales di Starhotels, durante il Biz Travel Forum.

“Quando abbiamo scoperto che il 52% delle persone che viaggiano per lavoro è donna, abbiamo fatto partire una partnership con l’associazione ‘SHe Travel Club’ che ha evidenziato quali sono le mancanze del settore alberghiero nel comprendere i reali bisogni delle viaggiatrici”.



Per molte donne il viaggio di lavoro è infatti un momento di forte stress: “Il 73% delle viaggiatrici ha segnalato di avere avuto problemi di harassment in trasferta e questo ci ha portato a sviluppare un’offerta sinergica con questo mercato”. Si va dalla sicurezza percepita che, ha sottolineato Rumazza, “è un fattore che deve essere seriamente preso in considerazione” all’offerta ristorativa che, ha aggiunto, “deve anche sposare logiche light più adatte a chi si muove spesso per lavoro”.