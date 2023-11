Garibaldi Hotels al giro di boa dei 10 anni: fatturato a +21%

di Paola Trotta

Garibaldi Hotels festeggia 10 anni. Il Gruppo alberghiero pugliese ha celebrato questo importante compleanno a Lecce, presso l’Hilton Garden Inn, ultima struttura del Gruppo che oggi conta 11 strutture in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino.

Garibaldi chiude un 2023 positivo, con un fatturato estivo in crescita del 21% rispetto al 2019. “Abbiamo dedicato gli ultimi anni da una parte a migliorare i nostri prodotti e servizi investendo ingenti risorse, dall’altra al consolidamento del mercato italiano. Continueremo in questa direzione per rafforzarci nel Belpaese ma stiamo esplorando nuove opportunità anche all’estero” dichiara Fabrizio Prete, direttore generales.



Tra le sfide c’è anche quella delle risorse umane. “Quello fatto in questi anni non sarebbe stato possibile senza tutta la nostra grande squadra che è sempre scesa in campo con entusiasmo e impegno anche nei periodi di incertezza degli ultimi anni. Il turismo rimane però un settore difficile in cui lavorare e la pandemia ne ha messo in evidenza le fragilità. Noi puntiamo non solo ad attrarre talenti, ma a fidelizzarli perché bisogna crescere insieme”, conclude l'a.d. Egidio Ventimiglia.