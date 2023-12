IHG Hotels & Resorts: importante piano di espansione in Turchia

14:33

IHG Hotels & Resorts consolida la sua crescita in Turchia con l'aggiunta di sette nuove proprietà in sei città turche.

Questi nuovi hotel sono il risultato dell’impegno di IHG per una crescita sostenibile in tutta Europa e includono nuove proprietà per cinque dei suoi marchi: InterContinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express e Holiday Inn Resort.



Willemijn Geels, vp development Europe, ha dichiarato in un interventoi riporttato da Traveldailynews: “La Turchia è un mercato chiave in crescita per IHG e le nuove aperture abbracciano tutto il nostro portafoglio marchi. Esiste una forte domanda a lungo termine da parte dei viaggiatori nazionali e internazionali verso questo Paese, che è la prova che la nostra scelta di investire in questo mercato sta dando i suoi frutti”.



Il primo hotel IHG nella città di Mersin, l'Holiday Inn Mersin, offrirà 95 camere e farà parte di un nuovo sviluppo della città. L'apertura dell'hotel è prevista per la fine del 2026.

L'Holiday Inn Express Istanbul Arnavutkoy offrirà 64 camere vicino all'aeroporto internazionale di Istanbul e aprirà a fine 2025.

Il primo resort IHG nel Paese, l'Holiday Inn Resort Bodrum, è stato inaugurato nell'estate del 2023, portando 266 camere nella baia di Bodrum Bardakci.

Il primo hotel IHG a Yalova, il Crowne Plaza Yalova, aprirà nella primavera del 2024. L'hotel offrirà 106 camere, un ristorante, un lobby bar con pasticceria, spazio per riunioni e una sala da ballo.



Crowne Plaza Kayseri aprirà nel secondo trimestre del 2024 offrendo 186 camere, un ristorante, un lobby bar, uno spazio per riunioni e un'area fitness e spa.

InterContinental Bursa avrà 231 chiavi porterà un hotel di lusso nella quarta città più grande del Paese. L’apertura dell'hotel è prevista per l'inizio del 2025, in quello che diventerà l'hotel più grande di questa città dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Inoltre, nel 2024 è prevista l’apertura dell'InterContinental Grand Ankara.