Lvg Group al fianco delle strutture alberghiere: ecco i nuovi progetti

Lvg Group, startup nata nel 2019 per la gestione e la consulenza strategia alle strutture ricettive italiane e internazionali, chiude un 2023 in crescita.

"Il settore competitivo e dinamico che rappresentiamo - commenta il ceo di Lvg Group Claudio Lavagna - è influenzato da fattori economici, stagionalità del turismo, tendenze di viaggio e concorrenza locale e globale. Siamo nati praticamente in pandemia, sognare e realizzare progetti comuni in modi non convenzionali è la nostra missione".



Il gruppo ha al momento la gestione diretta di Congress hotel&restaurant Al Mulino, Hotel Cavour, Hotel Tornielli 9, Congress hotel&restaurant Il Portico, Superior Lake Apartments Casalbergo e Grandi Volte self-service restaurant.



"Vogliamo essere in ogni momento la migliore opportunità sul mercato per una struttura ricettiva in qualunque momento del suo ciclo aziendale - prosegue Lavagna -; ci occupiamo di studi di fattibilità, avviamento, sviluppo, formazione, ristrutturazione aziendale. Oltre ad affiancare gli albergatori per il miglioramento delle loro perfomance”.



Tanti i progetti in via di sviluppo. “Siamo ambiziosi e puntiamo sempre più in alto, ed è per questo che abbiamo ideato una prima struttura (di prossima apertura) molto evoluta e tecnologica anche per quanto riguarda i metodi di gestione, strategia e controllo. Inoltre, siamo presenti nelle università in Italia e all'estero in master, corsi di perfezionamento di alcune importanti business school ed eventi di divulgazione. Abbiamo inoltre strutturato il piano formativo del master di I livello in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’Impresa Turistica dell'Università del Piemonte Orientale Upo, giunto alla VII edizione, che sarà molto probabilmente esteso anche ad altre università. E il 50% degli studenti iscritti alle prime edizioni è stato assunto a tempo indeterminato”.