NH Hotels debutta in Cina con la new entry di Zhengzhou

10:10

NH Hotels & Resorts debutta nel mercato cinese con NH Zhengzhou Jinshui, il nuovo hotel di 140 camere frutto dell’accordo tra Minor Hotels e la società cinese Funyard Hotels & Resorts.

La struttura situata nel distretto di Jinshui, nella città di Zhengzhou - nota per i suoi luoghi di interesse culturale e i centri congressuali - rappresenta una pietra miliare nel piano di espansione del marchio in Asia, dopo la sua acquisizione da parte di Minor Hotels nel 2018, “un punto di partenza - sottolinea Dilip Rajakarier, ceo di Minor International e Minor Hotels - per il lancio del brand nel mercato cinese”.



Camere e servizi

Le camere e suite sono caratterizzate da elementi di arredo tipici della tradizione mediterranea del brand NH Hotels & Resorts e gli ospiti hanno a disposizione servizi quali un ristorante aperto tutto il giorno, un lobby bar, un’area meeting, un centro fitness, una lavanderia self-service e parcheggi. Nelle vicinanze dell’hotel si trova poi il Convention and Exhibition Centre di Zhengzhou.



Il ristorante, situato all’ultimo piano, offre una vista panoramica sulla città e un menu con specialità locali, come la zuppa piccante e i noodles stufati, oltre a un’ampia scelta di specialità occidentali. La struttura dispone anche di una sala riunioni per un massimo di 200 persone.