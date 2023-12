Four Seasons: nel 2027 un nuovo hotel a Shanghai

08:00

Nuovo hotel a Shanghai per Four Seasons. Sarà composto da 160 lussuose camere e suite distribuite su 44 piani e dovrebbe accogliere i primi ospiti nel 2027.

"Il ritorno di Four Seasons a Shanghai introdurrà una nuova offerta di ospitalità di lusso", ha commentato Bart Carnahan, presidente, global business development, portfolio management and residential su traveldailymedia.com. "Shanghai, infatti, ha mantenuto saldo il proprio ruolo consolidandosi come uno dei mercati più importanti per i viaggiatori di lusso".



Per consentire una totale immersione nella realtà locale, l'hotel non tradirà l'architettura storica del quartiere. Infine, per garantire un'esperienza esclusiva proporrà 5 concept culinari originali in aggiunta a una vasta area per meeting ed eventi, e un'elegante zona wellness. G. G.