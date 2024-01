11:34

Sarano 6 milioni e 837mila gli italiani in viaggio nel weekend dell’Epifania: 2 milioni e 22mila partiranno solo nei giorni della Befana, mentre 4 milioni 141 mila sono ancora in vacanza da Natale; i restanti 673mila sono in viaggio da Capodanno.

Sono questi i dati che permetteranno al turismo di chiudere le festività con una buona performance, secondo quanto riporta l’indagine realizzata per Federalberghi riguardo il movimento turistico degli italiani in occasione dell’Epifania.



Nel 97,1% dei casi si sceglierà l’Italia come destinazione della propria vacanza mentre per il restante 2,9% verranno privilegiate mete estere. In generale non ci si allontanerà molto da casa, privilegiando la regione della propria residenza (64,7%) o una regione vicina (21,2%).



Per coloro che andranno in vacanza esclusivamente nel periodo dell’Epifania, la durata media sarà di circa 3,3 notti con una spesa pro capite complessiva (ovvero comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 665 euro di cui 645 per chi resta in Italia e 1.133 per chi sceglie l’estero. Il giro di affari specifico del weekend si attesterà sui 1 miliardo e 345 milioni di euro.



L’alloggio preferito sarà l’albergo nel 39,2% dei casi, seguito a distanza dalla stanza in un b&b con il 26,5%. Il motivo principale della vacanza è la ricerca del riposo e del relax (60,8%) passeggiando (38,2%), assistendo a spettacoli musicali (19,6%) e visitando monumenti (16,7%).



Chi non partirà ha motivazioni economiche (34,1%) o familiari (17,7%). Il 14,6% partirà, invece, in un altro periodo.



“Il dato complessivo è rassicurante per il comparto – dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca (nella foto) -. Si tratta di un’Epifania che il calendario ha fatto capitare nella giornata di sabato, premiando così la festa nel fine settimana. Ancora una volta gli italiani mostrano di prediligere il proprio Paese come destinazione ideale per le proprie vacanze. Un dato che rincuora sempre”.



“È interessante analizzare il comportamento degli italiani di fronte al progetto del viaggio – ha detto Bocca -. Ad esempio in questa circostanza legata alla Befana, l’hotel risulta essere l’alloggio preferito e, contestualmente, si tende a prenotare il soggiorno contattando direttamente la struttura. Un atteggiamento questo – conclude il presidente di Federalberghi – che alza l’asticella della fidelizzazione”.