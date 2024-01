Spagna, tutte le aperture alberghiere del 2024: le Canarie restano al palo

14:21

La Spagna ospiterà nel 2024 grandi aperture alberghiere concentrate a Madrid, Marbella, Barcellona, Maiorca, Málaga, Valencia, Sotogrande, Alicante e Logroño. Al palo le isole Canarie, che rimarranno l'unica fra le principali destinazioni turistiche del Paese senza nuovi progetti pianificati.

Fra le nuove aperture previste per il 2024 - secondo quanto riportato da Preferente su un articolo di Development -, Melià prevede un Gran Meliá a Barcellona e un Me by Meliá a Málaga; IHG inaugurerà il Kimpton Los Monteros a Marbella; Marriott avrà il suo primo Moxy in Spagna nel quartiere Sants di Barcellona, nella vecchia Expo; Four Seasons aprirà a Pollensa di Maiorca; Accor sarà al centro di sette aperture con un Ibis Budget a Logroño e un altro a Madrid; un Handwritten a Madrid; un Greet ad Alicante e un Novotel a Valencia, un SLS a Barcelona e un Fairmont a La Alcaidesa.



Nessuna grande novità alle isole Canarie, anche se le speranze sarebbero riposte in Marco Aurelio Pérez, insediatosi come sindaco di San Bartolomé de Tirajana lo scorso maggio, e José Miguel Rodríguez Fraga, sindaco di Adeje per il nono mandato consecutivo.

San Bartolomé de Tirajana e Adeje sono rispettivamente il sesto e il settimo comune spagnolo con più posti letto in hotel, circa 40mila ciascuno. Ed entrambe le destinazioni di Gran Canaria e Tenerife sono quelle dove si trovano le strutture di livello più elevato dell'arcipelago.



Gli operatori del settore sollecitano i leader politici a lanciare piani per attirare marchi noti come Meliá ha fatto a Maiorca, ad esempio, con Nikki Beach, Katmandú Park o Beso Beach in vista di un riposizionamento della destinazione.