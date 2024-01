09:04

Moderno, stracolmo d’arte e coronato da una terrazza panoramica su una delle aree più suggestive del centro di Roma, a pochi passi da Trastevere, dal Foro Romano e dal Colosseo. Sono questi i tratti distintivi di CitizenM Rome Isola Tiberina, primo indirizzo italiano di citizenM e 33ma struttura nel portfolio del brand nato nel 2008 in Olanda con l’obiettivo di rivoluzionare il concetto di lusso.



Varcata la porta d’ingresso si viene accolti nella grande living room, arredata secondo l’iconico stile del 'caos curato' che contraddistingue gli alberghi citizenM in tutto il mondo: una colorata e apparentemente casuale alternanza di pezzi d’arte, libri, manufatti locali e pezzi d’arredo eleganti e confortevoli che disegnano uno spazio accogliente e ricco di angoli e nicchie per lavorare, leggere e rilassarsi. Il bar canteenM è aperto tutti i giorni 24 ore su 24.



Il progetto

“L'immobile, progettato e costruito alla fine degli anni '50 dall'architetto Eugenio Montuori - aveva spiegato a TTG Italia Maria Pia Intini, development & investment director Europe di citizenM -, ha una superficie complessiva di circa 7mila metri quadri, con sei piani fuori terra e uno interrato. Il bene è stato ristrutturato e trasformato in un hotel con 162 camere più spaziose dello standard”.

Amina D'Addario