Il piano africano di Radisson: ecco le nuove aperture

09:45

Radisson Hotel Group punta sull’Africa con l’obiettivo di aumentare del 50%, entro il 2030, la sua presenza nella parte occidentale e centrale del continente. Il portafoglio attuale nell’area è di 29 strutture e oltre 5mila camere, ma il gruppo negli ultimi 12 mesi ha firmato cinque nuovi hotel, aggiungendo oltre mille camere.

Le new entry comprendono l’ingresso in Gambia con il Radisson Blu Beach Resort & Spa, Banjul, e il Radisson Hotel Benin City in Nigeria. In quest’ultimo Paese Radisson è arrivato a contare 12 strutture e oltre 1700 camere.



Le aree di sviluppo

Il piano di sviluppo prevede nuovi hotel urbani in sei Paesi: Nigeria, Ghana, Costa d’Avorio, Senegal, Camerun e la Repubblica Democratica del Congo.



Radisson, tuttavia, come riporta Hotelsmag si sta anche concentrando sull’espansione su larga scala in otto città dell’Africa occidentale e centrale: Abuja, Lagos, Accra, Abidjan, Dakar, Yaoundé, Douala e Kinshasa. La strategia del gruppo per l’Africa occidentale e centrale si fonda su business hotel, resort, appartamenti e progetti ad uso misto, ha spiegato Erwan Garnier, senior director per lo sviluppo Africa di Radisson Hotel Group.