Choice Hotels ritira l'offerta per l'acquisizione di Wyndham

12:35

Choice Hotels International ha annunciato che è scaduta l'offerta di acquisizione di acquisire di Wyndham Hotels & Resorts, che avrebbe portato alla creazione di una società alberghiera con oltre 1,5 milioni di letti.

Come riporta Hosteltur, la prima offerta era stata fatta nell'aprile dello scorso anno e in ottobre la cifra proposta era di circa 9,8 miliardi di dollari, ma fin dall'inizio il consiglio di amministrazione di Wyndham aveva respinto l’operazione.



Choice Hotels ha dichiarato che da quando il processo è iniziato nell'aprile 2023, "ha tentato di avviare trattative con Wyndham attraverso strade diverse, incluso l'aumento dell'offerta proposta e la volontà di migliorarla ulteriormente”, ma dopo i ripetuti rifiuti e il “disinteresse” del management, ha deciso di ritirare la proposta.



Da parte sua, Wyndham ha spiegato in un comunicato che la società "ha un percorso chiaro per offrire agli azionisti un valore sostanzialmente maggiore rispetto a quello offerto da Choice".