BWH Hotels si rafforza in Emilia Romagna con la new entry di Parma

14:42

Fa capo al gruppo alberghiero INCHotels la new entry nel network di alberghi BWH Hotels Italia & Malta. Stiamo parlando del Best Western Hotel Green City, di proprietà della famiglia Incerti che ha in portafoglio altri due alberghi affiliati a BWH.

“Per questo nuovo hotel del nostro gruppo - commenta Francesco Incerti, socio e board member di BWH Hotels Italia & Malta - la scelta di Best Western è stata naturale: è infatti la nostra terza struttura affiliata a un marchio sinonimo di un esteso supporto strategico per il business: commerciale, di innovazione e di visione, tutti aspetti essenziali per chi opera nel nostro comparto”.



Camere e servizi

Ristrutturato di recente, Best Western Hotel Green City dista soli 500 metri dall’aeroporto Giuseppe Verdi, è nei pressi del polo delle Fiere di Parma e a circa 4 km dal centro città. Dispone di 48 camere, un grande giardino, un parcheggio custodito e un ristorante aperto anche agli ospiti esterni e consolida il primato dell’Emilia-Romagna quanto a presenza dei brand BWH Hotels: è infatti il quindicesimo albergo del gruppo nella regione e il secondo sulla piazza di Parma.



“Rafforziamo la nostra presenza a Parma - dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta - consapevoli del crescente richiamo di una destinazione sempre più apprezzata anche dalla domanda internazionale per il suo patrimonio artistico e culturale, per le eccellenze della Food Valley e per il suo ricco tessuto economico”.