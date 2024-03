Roma: nasce il Convention center del Shangri-La firmato OMNIA Hotels

15:25

OMNIA Hotels ha inaugurato il Convention center dell'Hotel Shangri-La Roma.

“Immerso nel verde del quartiere EUR, il Convention Center è un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati, l'utilizzo di tecnologie innovative e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina, un importante punto di riferimento a Roma" ha spiegato il ceo di OMNIA Hotels, Francesco Lazzarini (nella foto).



Per un totale di 1.800 metri quadri, il Convention center si compone di 13 sale riunioni con tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, 2 sale plenarie scomponibili in ulteriori 3 spazi e un salone di circa 400 metri quadrati con ampia vetrata, una grande cucina e un’area esterna con terrazza.



Il ceo ha rimarcato il percorso di crescita della società e l'impegno continuo nel riqualificare edifici strategici in tutta Roma. Sono 7 attualmente gli hotel del gruppo e Lazzarini ha annunciato progetti futuri: "L’Hotel Imperiale, che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto, sarà il primo nuovo progetto ad aprire e a breve inizierà la ristrutturazione dell’ultimo acquisto adiacente al Teatro dell’Opera, che battezzeremo Aria Palace".