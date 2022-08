Veneto: crescono le assunzioni nel turismo

16:20

Nononstante la difficoltà nel reperire personale, già segnalata da più parti nei mesi scorsi, il Veneto ha segnato nei primi 7 mesi del 2022 un aumento delle assunzioni nel mondo del turismo.

Come riporta askanews.it segnala per il periodo tra gennaio e luglio un +2,4% di assunzioni nel comparto rispetto al 2019; il totale arriva così a 103mila unità.



La crescita è da attribuire soprattutto agli stagionali, che pesano per il 52% sul totale e che sono aumentati del 12%. I non stagionali invece hanno segnato una flessione del 6%.



Netta crescita per la ricerca di bagnini, a +41,1%.