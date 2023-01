Viaggi di lusso e advance booking, le tendenze dell'outgoing statunitense

11:23

L’onda lunga della ripartenza dell’outgoing americano è destinata a protrarsi anche quest’anno, con un advance booking sempre più accentuato e un valore medio pratica che si alza. La conferma arriva dai consulenti di viaggio, che segnalano un exploit di prenotazioni tale che Holly Lombardo, proprietaria di Holly Lombardo Travel, definisce il 2023 come l’anno migliore dei suoi 34 passati a fare la consulente di viaggio. “Solo nella prima settimana di gennaio - dichaira a TravelPulse - abbiamo acquisito cinque nuovi clienti big spender, i quali non avevano mai usufruito dei servizi di un consulente di viaggio prima”.

Aumentano i viaggi di lusso

"Stiamo assistendo a una domanda molto più elevata di viaggi di lusso, principalmente viaggi di individuali in Europa e in Asia - sostiene Tom Karnes, proprietario di LaMacchia Travel -. Inoltre la nostra attività di crociera sta procedendo con una massiccia richiesta di itinerari più lunghi, suite e destinazioni diversificate".



Anche Tammy Levent, ceo di Elite Travel, segnala un aumento delle richieste di viaggi di lusso, e Chris Caulfield, proprietario di un'agenzia CruiseOne, è ottimista sul 2023, in parte a causa della domanda repressa. "Le persone guardano a quelle crociere che hanno sempre rimandato, come i viaggi nel Mediterraneo, e vogliono farle ora. Le prenotazioni sembrano dunque tornare ai livelli del pre-pandemia”.



James Ferguson, un consulente indipendente di TravelEdge specializzato in crociere di lusso, sostiene poi che i suoi clienti prenotano fino a 18 mesi prima del viaggio, a volte anche tre crociere all’anno.