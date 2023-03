Mancanza di personale, il ministro Santanché incontra le associazioni del turismo

10:52

Si è aperto ieri il confronto tra Ministero del Turismo e associazioni di categoria per risolvere il problema della mancanza di personale. In un post sui suoi profili social la titolare del dicastero, Daniela Santanchè, ha confermato il primo incontro con le realtà che rappresentano il settore, che si è svolto ieri a Roma nella sede del MiTur.



Obiettivo, quello di trovare una soluzione strutturale al problema che continua a condizionare l’operatività del comparto.

Secondo gli ultimi dati diffusi da Assoturismo, “solo per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti – periodi di picco della domanda – è possibile stimare oltre 50mila lavoratori ‘mancanti’ nelle imprese turistiche”.



L’ammanco, precisa l’associazione in una nota, “porterà le aziende a misurarsi con una situazione complessa e imprevedibile dal punto di vista organizzativo e, per quelle che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari, è possibile stimare una perdita media di fatturato nel periodo del -5,3%, con conseguente abbassamento degli standard qualitativi e impatti sulla produttività”.