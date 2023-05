Human Company apre la stagione 2023: investiti 21 milioni per rinnovare l’offerta

15:27

Sfiorano i 21 milioni di euro gli investimenti di Human Company per garantire servizi e strutture di qualità nel 2023. La stagione è partita da poco nei camping e nei villaggi del gruppo e si preannuncia positiva.

Human Company prevede infatti un aumento delle presenze del 4% rispetto allo scorso anno. “Siamo molto felici dell’andamento delle prenotazioni per la stagione in corso, numeri ancora più importanti rispetto alla stagione 2022 - spiega Domenico Montano, direttore generale Human Company -. I viaggiatori che sceglieranno le strutture del Gruppo troveranno tante novità, sia in termini di contenuti e di proposte, sia in termini di sviluppo e nuovi servizi; oltre 20 milioni investiti per rafforzare il parco case mobili e per aumentare sempre di più la qualità delle nostre strutture, così da migliorare costantemente l’esperienza di soggiorno degli ospiti”.



Gli interventi

Tra i principali interventi fatti, vi è il rinnovamento del parco accommodation, attraverso l’installazione di nuove case mobili, dal design innovativo, costruite guardando alla sostenibilità.



Tra i servizi, nuove piscine, nuovi giochi per i più piccoli e attrezzature sportive. E ancora migliorie nelle reception e negli outlet food&beverage. Sono stati inoltre piantati 1200 alberi.



Rinnovati e ampliati anche il palinsesto delle attività e degli eventi, nonché l’offerta food & beverage.



Continuano inoltre gli investimenti volti ad ottimizzare i processi organizzativi e i servizi digitali.