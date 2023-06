14:41

I danni al territorio nella parte interna sono ingenti e il recupero sarà lungo, ma il mare della Romagna, che è continuamente monitorato, è perfettamente in grado di accogliere i turisti. Questa volta è Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna, a rassicurare l’opinione pubblica e gli operatori: “La zona turistica non ha problemi e i turisti non si devono assolutamente preoccupare - dice dalle colonne di ravennatoday.it -. L’estate è partita, il bel tempo c’è”.

Il problema è piuttosto nell’entroterra, dove mancano i collegamenti interni. “Noi geologi - sottolinea Antolini - abbiamo già iniziato a lavorare per i privati e, ad esempio, a fare indagini e progettazioni, ma il privato vuole risposte dallo Stato”. Da qui l’appello al Governo ad accelerare i tempi per la nomina del Commissario per la ricostruzione e ad approvare una legge speciale che faccia chiarezza sull’entità dei ristori e su come verranno ripartiti. “I privati - conclude - stanno aspettando queste risposte per capire se converrà restare in quei luoghi o andare da un’altra parte”.