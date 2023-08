Ostello Bello apre una partnership con Dott per la mobilità green su Roma e Milano

13:58

Scoprire Roma e Milano sui monopattini e le biciclette elettriche. È questo l’obiettivo della partnership fra Ostello Bello e Dott, che vogliono incentivare il turismo consapevole durante il periodo estivo nelle due città.

"In tutti i nostri ostelli cerchiamo di dare sempre spazio e voce alle persone, alle idee e ai progetti che a nostro avviso hanno un punto di vista interessante da offrirci sul mondo e offrono soluzioni per migliorare il nostro modo di vivere in modo sostenibile e consapevole le risorse del pianeta- dice Matteo Sarti, marketing manager Ostello Bello -. Per questo ci è sembrato naturale realizzare questo progetto insieme alle amiche e agli amici di Dott che ci permetterà di offrire soluzioni di mobilità sostenibili per la scoperta delle città italiane a tutti i nostri ospiti".



L’accordo prevede la prima corsa di 20 minuti gratuita per tutti coloro che si iscriveranno al servizio Dott e soggiorneranno nelle sedi milanesi di Ostello Bello Duomo e Ostello Bello Centrale e in quella di Ostello Bello Colosseo a Roma.



“Siamo molto orgogliosi di collaborare con Ostello Bello ed offrire una nuova proposta di mobilità a chi visita le nostra città - spiega Andrea Giaretta, regional general manager Sud e Est Europa di Dott -. Insieme non vogliamo solo promuovere un turismo più green, ma vogliamo anche permettere ai turisti di esplorare i quartieri meno centrali della città, altrettanto belli e ricchi di cultura, che definiscono il volto di Milano e di Roma”.