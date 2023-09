Umbria, il consorzio del Trasimeno presenta il suo progetto a TTG Travel Experience

11:23

Un nuovo modo di promuovere e vendere il territorio: questo il tema della presentazione che il consorzio Ristoratori Albergatori del Trasimeno ha organizzato durante TTG Travel Experience.

Il consorzio nasce nel 1983 con lo scopo di supportare la promo-commercializzazione delle aziende associate e del comprensorio del Trasimeno. Le attività e le iniziative di Urat sono finalizzate alla promozione e pubblicizzazione delle eccellenze storiche, culturali, turistiche ed enogastronomiche dell’intera area del Trasimeno e rientrano in un progetto di marketing turistico territoriale che persegue fini di pubblico interesse a favore della comunità e delle aziende. Il consorzio organizza inoltre presentazioni collettive alle fiere nazionali e internazionali, sia in Italia che in Europa.



“Il sistema di vendita del territorio che presenteremo in occasione del TTG di Rimini – commenta il presidente dell’Unione Ristoratori e Albergatori del Trasimeno, Michele Benemio (nella foto) - è un insieme di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere associate Urat, di musei, eccellenze enogastronomiche e servizi del lago Trasimeno che possono esporre i propri beni e servizi, acquistabili dal turista in un unico carrello con un solo click. Tale sistema di aggregazione del territorio può essere esteso sino ad implementare un sistema con la propria moneta elettronica, come strumento di marketing, promozione e disintermediazione, grazie alla tecnologia Dhynet. Ringrazio il mio vice presidente Giorgio Bacioccola e l’amministratore di Dhynet Arturo Cimieri per avere sviluppato questo progetto innovativo”.