Shopping tax free in Italia in crescita nell’estate 2023

11:56

Cresce del 28% sul 2019 (e di un terzo sul 2022) lo shopping tax free dei turisti extra Ue in Italia nel corso dell’estate. Lo rivela Global Blue che ha rilevato anche un trend analogo per lo scontrino medio, che raggiunge i mille euro.

Roma, Firenze e Milano si confermano le città chiave per gli acquisti dei turisti internazionali e complessivamente si portano a casa il 61Þlla spesa totale. Bene le vendite anche nelle località balneari frequentate da una clientela internazionale. A Taormina la spesa tax free è quasi triplicata, Capri mette a segno un +80% e a Porto Cervo si registra un aumento di quasi un terzo toccando i 2.540 euro. Tra Taormina e Capri la presenza dei turisti Usa è molto forte mentre quelli arabi frequentano soprattutto Forte dei Marmi, Porto Cervo e Portofino.



“In estate si è vista una significativa espansione della spesa tax free nelle città d’arte e nelle località balneari, segno positivo per l’intero comparto turistico - segnala Stefano Rizzi, managing director di Global Blue Italia -. La sfida ora è nel garantire una crescita sostenibile e continueremo a lavorare sulla promozione all’estero delle nostre destinazioni”.



Il ritorno dei cinesi

Questa estate si sono iniziate a vedere le avanguardie dei turisti provenienti dall’Estremo Oriente, soprattutto i cinesi. Rispetto al passato emerge una nuova clientela cinese, più giovane (uno su due è under 42,ndr) rispetto agli anni precedenti. Non solo spende di più ma acquista soprattutto prodotti di lusso.



Per i due terzi dei viaggiatori provenienti dalla Cina la ragione principale del viaggio in Italia è lo shopping e per loro lo scontrino medio cresce con l’aumentare dell’età. Proprio in questa settimana gli arrivi dalla Cina sono aumentati in concomitanza con la Golden week, settimana di vacanze in cui sono chiusi la maggioranza degli uffici e fabbriche. Gli acquisti dei clienti tax free sono soprattutto concentrati sull’abbigliamento, che vale il 77% del totale, mentre oreficeria e orologeria sono al 18%.