Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto recante le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse destinate alle imprese turistiche colpite dalle alluvioni dello scorso maggio.

I fondi ammontano complessivamente a 10 milioni di euro e saranno concessi alle aziende situate nelle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e di Rimini; nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze, dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.



Requisiti

Requisiti per poter richiedere i contributi sono: “aver subìto danni materiali alle attività prettamente turistiche e ricettive quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi, ove non coperti da polizza assicurativa o da contributo pubblico volto a ristorare il danno subito” e “aver subìto una riduzione dell’utile al lordo di interessi, imposte e tasse (Ebit), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 rispetto all’analogo periodo 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022”.



Modalità invio istanze

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente attraverso una procedura automatizzata, mediante la compilazione di un form disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, il cui link di accesso alla procedura, nonché i relativi termini di presentazione della domanda, saranno comunicati successivamente nella sezione ‘Notizie di Servizio’ del sito istituzionale del Ministero.



Le modalità per l’inoltro delle domande e i codici Ateco ammessi sono consultabili nel decreto a questo link.