Torino, primo weekend delle Atp Finals da sold out

Un tasso di riempimento vicino al 90%, destinato a crescere nei prossimi giorni fino alla finalissima di domenica prossima. Questo il bilancio del primo weekend delle Atp Finals a Torino.

Secondo quanto riporta lastampa.it anche i ristoranti del centro stanno facendo registrare il sold out, con alcuni locali con le prenotazioni chiuse già da tempo.



A invadere il capoluogo sabaudo sono soprattutto i turisti in arrivo dal Nord Europa, che dominano anche quel 40% di biglietti per le partite di tennis al Pala Alpitour in mano agli stranieri.



Secondo Francesco Bosca, responsabile del gruppo turistico e alberghiero dell’Unione Industriali di Torino, sabato l'occupaione ha rasentato il 100%. E in generale le prospettive sono addirittura migliori rispetto a quelle dello scorso anno.