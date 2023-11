08:02

È l’ultimo trend di viaggio, che ormai rivaleggia con l’enoturismo: la scoperta del caffè in tutte le sue forme, dall’origine alla tazza. E l’Italia, in tema di caffè, può dire la sua: la patria dell’espresso, che vanta ‘innumerevoli tentativi di imitazione’, è sicuramente una delle destinazioni top per viaggiare dentro una tazzina.

A proporre per la prima volta l’Italia come ‘coffee destination’ è Tourist Italy, hub digitale internazionale per tutto ciò che è italiano. La novità debutterà a dicembre 2023 e va sotto il nome di ‘The Ultimate Coffee Tour’.



Il tour parte da Firenze e si inoltre nelle colline toscane, dove i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio guidato attraverso l'Accademia del Caffè Espresso, di recente apertura, un centro culturale dedicato al caffè espresso. Il museo è ospitato nella vecchia fabbrica che negli anni '30 creò la famosa macchina per caffè espresso La Marzocco a Pian di San Bartolo-Trespiano, chiamata "the jawbreaker" perché c'era così tanta pressione che quando i baristi alzavano la leva, la macchina rischiava di rompere loro la mascella.



Il tour prosegue poi verso Fiesole e verso la fabbrica del Caffè Magnelli a Pontassieve, nella campagna toscana che per la prima volta consente l'accesso al pubblico. Questa azienda produttrice di caffè è stata fondata da Cesare di Angiolo Magnelli oltre 150 anni fa e da allora è stata gestita da cinque generazioni della famiglia. Guidati da una guida esperta, i turisti del caffè vedranno il processo di preparazione dal chicco alla tazza, affineranno le abilità da barista con un’esperienza pratica utilizzando macchine originali, impareranno a conoscere il caffè assaggiando una varietà di miscele. Il tour approfondirà anche l'arte dell'abbinamento del caffè, in cui i sommelier del caffè abbinano i caffè a portate diverse.



“Con Tourist Italy stiamo ridefinendo il tradizionale tour o operatore di pacchetti – spiega il fondatore Ben Julius -. Con un background che fonde l'esperienza turistica con la tecnologia, siamo in grado di fare le cose in modo diverso. Vogliamo offrire ai visitatori in Italia la migliore esperienza possibile e lavorare con partner che la pensano allo stesso modo per creare tour unici diversi dagli altri: il viaggio diventa così un momento di scoperta, esperienze e ricordi personali”.