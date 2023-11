Emilia Romagna, Agenda 2030: il turismo al centro della crescita

13:25

“Abbiamo la forza per far diventare il turismo il principale asset economico dell’Emilia Romagna, grazie alla vitalità delle imprese turistiche e alla strategia pubblico-privato che hanno permesso di spingere la regione sui mercati estero e nazionale”.

È quanto affermato da Stefano Bonaccini e Andrea Corsini, rispettivamente presidente e assessore regionale a Turismo e Infrastrutture, nel corso della conferenza “#Turismo Emilia-Romagna, destinazione futuro”, focalizzata sugli obiettivi 2030, data entro cui “il settore turistico potrà superare il 16% del Pil regionale e posizionare l’intero territorio ai vertici dell’attrattività nel Paese”, come hanno aggiunto.



"Abbiamo retto l'impatto delle restrizioni Covid e dell'alluvione – hanno poi evidenziato Bonaccini e Corsini -, con numeri che, nei primi nove mesi dell'anno, sono positivi, sia per le presenze che per gli arrivi turistici, grazie anche alla tenacia degli imprenditori e agli investimenti sulla promozione del territorio".