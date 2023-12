Il Financial Times incorona Bardonecchia regina delle località sciistiche

14:56

Bardonecchia è la migliore località dove sciare in Europa per il rapporto tra la qualità delle piste, l'offerta turistica e i prezzi. A certificarlo è il Financial Times, che basa la sua classifica sulla ricerca di Post Office Travel Money in collaborazione con Crystal Ski Holidays.

Pubblicità

Bardonecchia rompe la tradizione che vedeva il podio assegnato fin dal 2019 alla bulgara Borovets. Come si legge sul Corriere della Sera, l’indagine è stata condotta su un campione di 2001 persone su 36 località, considerando costi di skipass settimanale, noleggio di sci e scarponi, lezioni di sci, cibo e bevande.

A Bardonecchia il costo medio sarebbe di 619 euro a persona, contro i 744 euro di Sauze d’Oulx (al quinto posto) e gli 826 euro di Sestriere (ottava).



Un risultato inaspettato, se si considerano i rincari che non hanno risparmiato gli impianti dell’alta Val di Susa. Con i costi degli skipass giornalieri aumentati del 5% passando da 44 a 46 euro . "Obiettivo è quello di contenere i rincari, resi inevitabili dall’aumento dei costi di energia e personale” spiegano da Colomion spa di Bardonecchia.



Ma i dati sono favorevoli: “abbiamo venduto il 12% di biglietti in più dello scorso anno all'Immacolata – precisa il direttore commerciale di Colomion, Enrico Rossi – e questo week end ospitiamo il trofeo Coni invernale, con oltre 600 atleti impegnati sulle nostre piste in quattro gare di sci alpino e di snowboard”.