Meloni interviene sui balneari: “Riordino e confronto con Ue per dare certezze agli operatori”

15:42

Entra anche la questione dei balneari nella lunga conferenza stampa che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (nella foto) ha tenuto oggi 4 gennaio.

Rispondendo a una domanda sul decreto concorrenza, sul quale è arrivata dal Quirinale una lettera che sollecita alcune modifiche per quanto riguarda la questione degli ambulanti, Meloni ha illustrato le attività del Governo anche per quanto riguarda i balneari.



"Ho letto con grande attenzione la lettera del presidente Mattarella – ha detto Meloni -. L'intervento (sugli ambulanti, ndr) si è reso necessario per uniformare il trattamento dei soggetti interessati in comuni diversi. L'appello del Presidente non rimarrà inascoltato e su questo occorrerà valutare nei prossimi giorni con i partiti della maggioranza e con i ministri interessati l'opportunità di interventi chiarificatori sulla materia”.



La premier ha poi affrontato la questione balneari, collegata alla direttiva Bolkenstein, ricordando che il governo da lei presieduto ha realizzato la mappatura delle coste per valutare la scarsità del bene.



“È stato fatto un lavoro serio e ora l'obiettivo del Governo è una norma di riordino che ci consenta di mettere ordine alla giungla di interventi e pronunciamenti e di un confronto con la Commissione europea con due obiettivi: scongiurare la procedura di infrazione e dare certezza agli operatori. Questo è il lavoro che stiamo facendo per dare certezza sia agli operatori che agli enti che devono applicare le norme e sarà l'oggetto del lavoro delle prossime settimane".