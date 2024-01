Valle d'Aosta, bilancio positivo per gli albergatori

08:46

Gli hotel valdostani chiudono il 2023 con un bilancio positivo.

Secondo il presidente dell'Adava, Luigi Fosson, i dati sul ponte dell'Immacolata e le festività natalizie hanno fatto segnare risultati soddisfacenti. Come riporta ansa.it Fosson sottolinea che si tratta di numeri in linea con le ottime cifre dello scorso anno.



Secondo il presidente dell'associazione che riunisce albergatori e imprese turistiche della Valle d'Aosta è ancora presto per calcolare l'impatto della chisura di tre mesi del Monte Bianco.



Fosson ha anche richiamato l'attenzione sull'importanza di un'ampia sinergia tra gli attori che operano nell'ospitalità, con particolare riferimento ai proprietari di appartamenti.