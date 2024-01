È Massa-Carrara la destinazione italiana da non perdere nel 2024 per il New York Times

12:42

Arriva il tradizionale appuntamento con le 52 destinazioni da non perdere per il 2024 del New York Times, che ogni anno individua le mete più interessanti da visitare, teoricamente una alla settimana per 52 settimane dell’anno.

E come ogni anno, la lista riserva qualche sorpresa.



Una delle scelte più sorprendenti riguarda proprio l’Italia, dove il quotidiano newyorkese consiglia di visitare ‘Massa-Carrara’, identificata come patria dei marmi diventati capolavori d’arte. Ovviamente il riferimento è alla provincia (Massa e Carrara), mentre la patria dei marmi fra le due è Carrara. Ma Massa, sottolinea il NYT, con il suo Palazzo Ducale e il castello Malaspina, riveste un ruolo nel progetto Uffizi Diffusi, e presenta quindi un nuovo appeal.



“Gli appassionati d'arte – si legge sul quotidiano Usa - possono anche esplorare le circostanti Alpi Apuane da cui è stato estratto il marmo per tanti capolavori, tra cui il David di Michelangelo, e visitare le cave di marmo”.