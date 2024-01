La Liguria investe sul glamping, via libera dalla Regione

08:00

La Liguria apre le porte al glamping. La regione, infatti, ha autorizzato a realizzare fino a tre piazzole per le strutture alberghiere con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto, fino a cinque piazzole per quelle con capacità superiore a cinquanta posti letto e fino a due piazzole per le strutture ricettive extralberghiere.

"Il campeggio-glamour è un fenomeno che sta avendo un successo mondiale e vogliamo che la Liguria sia al passo coi tempi - spiega Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo -. Proprio nell'evoluzione che il turismo sta avendo negli ultimi anni riteniamo sia importante dare la possibilità ai nostri operatori di poter diversificare la loro offerta per potersi rivolgere ad una clientela sempre più internazionale e che abbia il desiderio di vivere nuove emozioni".



Secondo l’assessore, questo “favorirà non solo le strutture della costa che potranno così diversificare la loro offerta, - commenta - ma soprattutto le piccole realtà ricettive dell'entroterra in cui alloggiano tanti turisti stranieri sempre desiderosi di vivere la Liguria a contatto della natura e che amano moltissimo il glamping".