Visit Brescia prosegue sulla via della promozione: al via il piano 2024

13:58

Un piano di promozione turistica di ampio respiro, che si declinerà in una serie di attività lungo tutto il corso del 2024: così Visit Brescia intende puntare sul consolidamento del turismo culturale, sulla scorta del lascito di ‘Capitale Italiana della Cultura’. In primo piano anche un progetto dedicato al cicloturismo, che prevede la mappatura di siti e percorsi d’interesse.



Parallelamente alle attività di promozione e commercializzazione in Italia ed Europa, proseguirà l’azione di fidelizzazione dei visitatori provenienti da bacini extra Ue come Usa, Canada e Medioriente.



Tutti mercati alto spendenti, dalle grandi potenzialità di crescita.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel settore del turismo nel 2023, anno che ha visto Brescia, unitamente a Bergamo, capitale italiana della cultura - commenta il presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone -. Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie all'impegno e alla qualità del lavoro svolto da Visit Brescia. Bisogna ora operare per il loro consolidamento e per un ulteriore salto di qualità che dipende dalla capacità di mettere a fattore comune le eccellenze e i brand del territorio, creando, in particolare, le condizioni per il coinvolgimento dei competenti soggetti, pubblici e privati, affinché si possa lavorare ad una efficace e condivisa governance territoriale. La Camera di Commercio, sotto questo profilo, ha avviato un progetto, sul quale ha coinvolto gli stakeholder del settore, con l'intento di raggiungere questo obiettivo strategico”.



Gli investimenti

Dopo il triennio appena trascorso, segnato da incrementi e record turistici, il piano 2024 di Visit Brescia prevede investimenti per 2 milioni di euro, stanziati grazie al supporto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e con il contributo del Comune di Brescia.



Il piano è finalizzato a mantenere alto il gradimento riscosso dal territorio portando, con le attività svolte, ad una conoscenza sempre maggiore e capillare della meta, aumentando ulteriormente la quota di visitatori in arrivo e operando nella direzione di percorsi strategici di destagionalizzazione dei flussi.



Fra le linee guida del piano, l’efficientamento delle performance di settore, supportando la filiera turistica bresciana; l’incentivazione del numero di arrivi e di presenze incrementando l’appeal turistico della provincia di Brescia e dei suoi brand territoriali; la rimodulazione dell’offerta per soddisfare le aspettative dei turisti.



In primo piano anche la valorizzazione del made in Italy e le eccellenze artigiane ed enogastronomiche, incentivando lo shopping del turista e l’organizzazione, la comunicazione e la distribuzione dei prodotti turistici del territorio attraverso piani di destination marketing e azioni di promo-commercializzazione.



Di fondamentale importanza anche l’attenzione alla sostenibilità, la creazione di reti e sinergie continuative nella filiera turistica e l’acquisizione di competenze digitali necessarie per rimanere competitivi nel mondo.



In dettaglio, Visit Brescia organizzaerà quest’anno 22 workshop in Italia e all’estero; 10 educational tour con operatori italiani ed esteri; 10 fiere in rappresentanza di tutto il territorio in Italia e all’estero; 4 presentazioni pubbliche rivolte ad operatori, opinion leader e media; 3 giornate di formazione per operatori turistici bresciani; due report di Marketing Intelligence; un piano di Destination Marketing; 11 press trip; due campagne multicanale di prodotto multilingua; creazione di contenuti audiovisivi e materiale informativo multilingua; potenziamento dell’attività di web & social media marketing e advertising; lancio del nuovo sito web.



Nel 2024 Visit Brescia avvierà un importante progetto di mappatura e promozione di tutti gli itinerari e sentieri cicloturistici della città e della provincia, percorribili nelle diverse stagioni dell’anno.

Infine, nel 2024 Visit Brescia aumenta l’attività di commissione di report utili agli operatori della filiera turistica.



Nella foto Graziano Pennacchio, a.d. di Visit Brescia.