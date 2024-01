Buenos Aires: debutta il 'Villaggio Italia' promosso dall'Amerigo Vespucci

13:56

L’Italia riprende il largo. Completato il refitting a Buenos Aires, il vascello Amerigo Vespucci inaugura la seconda fase del tour mondiale 2023-2025, finalizzato a promuovere il Paese attraverso l’expo itinerante delle eccellenze tricolori.

“La capitale argentina - spiega Luca Andreoli, amministratore delegato Difesa Servizi spa - è il primo degli 8 porti, sui 30 toccati, dove si è deciso di allestire dal 15 al 17 marzo il Villaggio Italia. Con 60 container al seguito della ‘nave più bella del mondo’, la struttura verrà montata in una versione momentaneamente ridotta, per presentarsi nella completezza dei suoi spazi durante lo scalo a Los Angeles, previsto dall’1 al 6 giugno”.



Prima del rientro a La Spezia, il vascello percorrerà 40mila miglia, toccando 5 continenti e doppiando per la prima volta nella sua storia la punta meridionale dell’America Latina. A.C.