La Toscana punta sul turismo family friendly: al via i gruppi di lavoro

Definire una carta dei valori alla quale potranno aderire le strutture ricettive che offrono servizi e attività adatte alle famiglie. Questo l’obiettivo del percorso avviato da Toscana Promozione Turistica con l’Università Cà Foscari di Venezia per sviluppare l’offerta family friendly nella regione.

Le strutture ricettive che propongono servizi e attività adatte alle famiglie possono partecipare a una serie di gruppi di lavoro aperti da Toscana Promozione Turistica sul tema.



I prossimi appuntamenti sono fissati per: il 29 gennaio 2024, dalle 15 alle 17 (webinar formativo online); 19 febbraio 2024, dalle 14 alle 17 (incontro in presenza a Firenze); 20 febbraio 2024, dalle 10 alle 13 (incontro in presenza a Follonica); 26 febbraio 2024, dalle 14 alle 17 (incontro in presenza a Forte dei Marmi); 27 febbraio 2024, dalle 10 alle 13 (incontro in presenza ad Arezzo).



Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi a questo link.